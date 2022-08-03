Модель с сотнями тату назвала один минус своей внешности

«Не буду лгать, трансформация ограничила мои возможности, но я не переживаю по этому поводу. В любом случае, мне не хотелось бы работать с людьми с узким мышлением, которые будут обращать внимание не на мои профессиональные качества, а на яркую внешность», — призналась Люк.