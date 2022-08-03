Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
22 минуты назад

Девушка сделала 600 тату по всему телу и назвала один минус своей внешности

Lenta.ru

Австралийская модель Эмбер Люк, тело которой на 99 процентов покрыто татуировками, назвала один минус от своей необычной внешности. Об этом пишет Daily Mail.

Модель с сотнями тату назвала один минус своей внешности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушка отметила, что долгое время не может устроиться на работу, поскольку ее модификации смущают менеджеров по персоналу и потенциальных нанимателей.

«Не буду лгать, трансформация ограничила мои возможности, но я не переживаю по этому поводу. В любом случае, мне не хотелось бы работать с людьми с узким мышлением, которые будут обращать внимание не на мои профессиональные качества, а на яркую внешность», — призналась Люк.

Известно, что на все 600 рисунков и прочие трансформации внешности героиня материала потратила более 250 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей). Одной из самых обсуждаемых в сети манипуляций, сделанных австралийкой, стало пигментирование глазных яблок, из-за которого она едва не лишилась зрения.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители