Врач предупредила о вреде курения и алкоголя для кожи

Зависимость от никотина в последнее время все чаще встречается среди представительниц прекрасного пола. Отсутствие силы воли и плохая информированность приводят к созданию подобных пристрастий, которые разрушают внешность, передает NEWS.RU.

«Здесь главное — это повреждающий фактор на дыхательную систему, но стоит рассматривать и губительное воздействие на кожу. Никотин разрушает витамин С — структурный компонент целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов», — сообщила Екатерина Анчикова.

Еще одним фактором является алкоголь. Злоупотребление спиртным нарушает лимфатическую систему и внутренние органы, что не может не отразиться на лице в виде проблем с сосудами и стойких отеков.