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1 час назад

Дерматовенеролог Аничкова предупредила о вреде курения и алкоголя для кожи

Слово и Дело

Самыми вредными для здоровья кожи привычками являются курение и чрезмерное употребление алкоголя, заявила дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

Врач предупредила о вреде курения и алкоголя для кожи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Зависимость от никотина в последнее время все чаще встречается среди представительниц прекрасного пола. Отсутствие силы воли и плохая информированность приводят к созданию подобных пристрастий, которые разрушают внешность, передает NEWS.RU.

«Здесь главное — это повреждающий фактор на дыхательную систему, но стоит рассматривать и губительное воздействие на кожу. Никотин разрушает витамин С — структурный компонент целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов», — сообщила Екатерина Анчикова.

Еще одним фактором является алкоголь. Злоупотребление спиртным нарушает лимфатическую систему и внутренние органы, что не может не отразиться на лице в виде проблем с сосудами и стойких отеков.

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