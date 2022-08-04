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3 часа назад

Косметолог рассказала о правильном домашнем уходе

Daily Moscowиещё 2

В правильный домашний уход должны входить очищение, тонизация и кремовый уход по типу кожи. Об этом «РИАМО» рассказала врач, дерматолог-косметолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Мария Притыко.

Косметолог рассказала о правильном домашнем уходе
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Она предупредила, что аппаратные методики лучше не использовать дома, а обращаться в клинику, поскольку они малоэффективны. Кроме того, есть риски навредить себе.

Упор стоит делать именно на домашний уход, а именно на очищение, тонизацию и кремовый уход по типу кожи.

Умывание и тонизирование являются важной составляющей ухода. Тоники, например, выравнивают pH кожи. Также очень важно использовать несколько раз в неделю маски для жирной и сухой кожи.

Эффективность домашнего ухода достигается от правильно подобранных средств, содержащих ингредиенты, необходимые тому или иному типу кожи.

Притыко поделилась рецептом, который поможет справиться с утренними отеками лица. Из травяных отваров нужно приготовить кубики из льда и протирать им лицо, тренируя сосуды.

Красота,Управделами Президента,
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