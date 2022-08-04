Аптечные средства, способные заменить процедуры в салоне

Посещение салона красоты иногда можно легко заменить прогулкой до ближайшей аптеки. Ведь на прилавках можно найти не слишком дорогие средства, которые способны обеспечить вам салонный уход в домашних условиях. На какие из них стоит обратить внимание, читайте в материале «Рамблера».

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Бадяга

Пилинг кожи в салоне красоты вполне способна заменить обычная и известная всем бадяга. Косметологи часто применяют это средство (по сути пресноводную губку) в своей работе. Бадяга эффективна в борьбе с синяками, успокаивает раздражения кожи, помогает избавиться от красных пятен. Правда, стоит понимать, что необходимо применять средство с осторожностью, чтобы не вызвать аллергическую реакцию. Если после теста на небольшом участке кожи вы не заметили никаких негативных изменений, смело можете наносить на лицо маску из бадяги и перекиси водорода (средства смешать в равных пропорциях). Действует такая маска как салонный пилинг, оставлять на лицо ее следует на 5-10 минут. Процедуру лучше делать вечером, поскольку лицо после маски некоторое время останется красным. Переживать не стоит: краснота вскоре пройдет, а кожа станет бархатистой и гладкой.

Цинковая мазь

Это средство отлично зарекомендовало себя в деле регулирования работы сальных желез и отбеливания пигментных пятен. А еще мазь на основе цинка способна избавить вас от покраснений на коже и разного рода высыпаний. Использовать средство достаточно два раза в неделю, нанося перед сном.

Рыбий жир