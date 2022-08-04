4 бесполезных способа похудеть, которыми вы еще пользуетесь

Эффекта ожидать точно не стоит.

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Несмотря на то, что лето уже наступило и даже подходит к концу, многие не оставляют попыток похудеть. Но все ли известные нам способы так эффективны? Мы точно можем сказать — нет, и с нами согласны диетологи и фитнес-гуру. Мы решили собрать самые бесполезные способы похудеть, которыми, как ни странно, пользуется огромное количество людей.

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Пищевая пленка

Легендарные обертывания пленкой уже давно превратились в один из главных этапов на пути к красивому телу. Но так ли они эффективны? Специалисты уверены, что обматываться пленкой на постоянной основе, да еще и во время активных упражнений может быть просто опасно, а эффект сомнителен. Все дело в том, что мышцы становятся вялыми, если организм теряет большое количество жидкости. Кроме того, повышается нагрузка на сердце, и людям с проблемами с сердечно-сосудистой системой может понадобиться помощь врача после подобных издевательств над телом.

Вы ограничиваете себя во всем

Сколько раз вы обещали себе, что уже с начала новой недели ваш рацион изменится? Получилось ли у вас придерживаться строгих ограничений хотя бы месяц? Если да, то вы входите в небольшой процент людей с мощной силой воли. Большинство срывается уже на второй неделе — творог и орехи быстро сменяются пиццей и любимой жареной курицей. Стоит ли говорить, насколько бесполезен такой метод?

Напитки для похудения

Одно время чаи и кофе для похудения гремели на всю страну, мало, кто не попробовал «чудодейственные» напитки, но был ли реальный эффект? Напитки можно разделить на слабительные, мочегонные и те, которые подавляют аппетит. Проблема в том, что использовать подобные продукты постоянно просто опасно, так как вы не знаете, в какой момент вы вместе с полезными веществами начнете выводить и полезные. До обезвоживания и нарушений работы кишечника рукой подать.

Отрицание диет и повышенная физическая активность