4 неожиданных повода сходить к стоматологу

Иногда зубной врач может выполнить работу за косметолога.

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Человек записывается на приём к стоматологу, когда у него болит зуб. Вроде всё логично. Конечно, поводом для записи могут послужить и другие проблемы в полости рта: кровоточивость дёсен, боль в височно-нижнечелюстном суставе, изменение цвета зубов, нарушение эстетики улыбки и т. д. И это тоже совсем не удивительно.

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Однако существуют неожиданные на первый взгляд поводы посетить стоматолога — изменение овала лица и появление морщин. «Тут же нужен косметолог или пластический хирург!» — скажете вы. Это далеко не всегда так. Зубы — каркас нашего лица, поэтому любые изменения прикуса приводят к изменениям на лице. Особенно в его нижней трети — щёки, губи, подбородок.

Морщины

Вертикальные морщины, носогубные складки, западания щёк, а также опущение уголков глаз и так называемые «гусиные лапки» — всё это может стать следствием отсутствия жевательных зубов или их стирания. Именно они поддерживают щёки изнутри.

О продуктах, которые плохо влияют на здоровье зубов, читайте в материале по ссылке.

Нечёткий овал лица

Лишиться чёткости контуров нижней трети лица, стать обладателем брылей или опущенных уголков рта и утомлённого выражения лица вы можете при потере или повреждении клыков. Эти зубы отвечают за изгиб челюсти и формируют овал лица.

Утрату зубов целого зубного ряда сложно не заметить: нижняя треть лица становится заметно меньше по высоте, максимально усиливаются носогубные складки и брыли. Подобный эффект даёт не только отсутствие зубов, но и значительная их стираемость (когда высота зубов со временем уменьшается).

Дряблость губ

Западание верхней или нижней губы, их дряблость и мелкие морщины вокруг рта вам достанутся из-за проблем с передними зубами.

Явная асимметричность лица

Даже один утраченный зуб может нанести урон красоте лица. Его отсутствие со временем тоже станет очевидным. Мягкие ткани, лишившись поддержки, начинают западать — и образуются морщины. Это происходит только со стороны дефекта, поэтому лицо становится несимметричным.

Усилить асимметрию может гипертонус жевательных мышц. Он возникает из-за неправильного распределения жевательной нагрузки. Ведь человек начинает активнее жевать на той стороне челюсти, где все зубы на месте.

Можно сколько угодно пытаться устранить неприятные изменения лица с помощью косметологических методов. Однако это будет бесполезно, если причина в отсутствии или стирании зубов и нарушении прикуса. Современная стоматология способна полностью восстановить зубной ряд с помощью имплантов. А восстановить высоту прикуса при стираемости зубов можно при помощи протезирования зубов коронками.