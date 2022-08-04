Чем арбуз полезен для кожи

Пока одни учатся правильно выбирать самый сочный и спелый арбуз, другие добавляют его экстракт и масло семян ягоды в состав косметических средств. Рассказываем, есть ли от плода польза в сыворотках, кремах и масках, в материале «Рамблера».

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Арбуз в уходе за кожей лица используется уже давно (особенно активно в Азии), только вот раньше в ход шла белая кожура — ее разрезали на ломтики и прикладывали к покраснениям, а самые продвинутые под глаза вместо патчей. Свойства ягоды помогали уменьшить воспаление и восстановить уровень влаги в коже.

А теперь же в косметических продуктах чаще используют масло косточек арбуза. В них содержится один из сильнейших природных антиоксидантов — ликопин. Он борется с молекулами, которые провоцируют процесс окисления и обеспечивает антиэйдж эффект. В масле семян ягоды есть полезные вещества не только для кожи лица, но и волос — линолевая, олеиновая и стеариновая жирные кислоты и аргинин, способствующий лучшему кровоснабжению волосяных луковиц. Это масло также богато на медь и цинк. Цинк регулирует работу сальных желез, а медь отвечает за сохранность пигментов в волосах, а потому эффективно борется с ранним поседением. А еще высокое содержание природных антиоксидантов в семенах арбуза защищает волосы от вредных воздействий окружающей среды.