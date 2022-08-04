5 главных ошибок загорающих

Многие в попытках загореть допускают серьезные ошибки, которые не только препятствуют получению красивого цвета кожи, но и могут быть опасны для здоровья. Что именно нельзя делать, рассказываем в материале "Рамблера".

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Загорать лежа

Чтобы загореть равномерно, не стоит делать это на лежаке. Поворачиваться с одной стороны на другую недостаточно для красивого загара. Идеальней всего двигаться, например, играть в пляжные игры с мячом.

Использовать средства для усиления загара в первые дни отдыха

Если вы только приехали на отдых, не торопитесь доставать средство для загара. Несмотря на то, что в нем также содержится SPF, в первые три дня стоит ограничиться только защитным средством. Дело в том, что такие средства стимулируют выработку меланина клетками кожи и при неподготовленной коже могут привести к неприятным последствиям.

Загорать с мокрым телом

По словам дерматологов, лучше после захода в воду сразу промокнуть тело полотенцем. Вода вдвойне притягивает солнечные лучи и многократно усиливает негативное влияние ультрафиолета. Поэтому во имя здоровья стоит отказаться от идеи "подсохнуть на солнце".

Не защищать загорелую кожу

То, что загорелая кожа не может сгореть, - это миф. Еще как может! Возможно, солнечный ожог по началу будет не так заметен, вы не увидите красные пятна, а тело не будет болеть, но на коже появятся пигментные пятна и мелкие морщины, сигнализирующие о сильном обезвоживании.

Закрывать лицо полотенцем