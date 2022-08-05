"Мисс Вселенная 2021" заявила, что над ней издевались

Индийская модель Харнааз Сандху, победительница конкурса «Мисс Вселенная 2021», призналась, что в интернете ее клеймили из-за маленького веса. Об этом пишет Page Six.
«Сейчас я набрала несколько килограммов и вешу больше, мне абсолютно комфортно. [Но] надо мной издевались раньше из-за того, что я не набирала вес», — рассказала 22-летняя модель в интервью People.
Она добавила, что ей было одновременно «неловко и очень странно» из-за позиции людей по поводу ее внешности.
«Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты есть внутри, как ты относишься к людям и во что ты веришь», — заявила Харнааз Сандху.
Индийская модель призналась, что не редко буллинг в интернете доводил ее до слез. Зачастую нервные срывы случались в самые ответственные моменты, например, перед выходом на сцену конкурсов.
После того, как Харнааз Сандху стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная 2021», она начала проводить больше времени с семьей и меньше уделять внимания правильному питанию и физическим упражнениям.
«Я прошла через тот этап своей жизни, когда мне было плохо от всего. Теперь я начала любить все. Плакать — это нормально. Быть грустной — это нормально», — сказала она.