Реальные отзывы: эффективен ли мезороллер для лица

Девушки готовы на многое, лишь бы сохранить красоту и здоровье своей кожи. Разве много таких, кому не хотелось бы как можно дольше оставаться молодой? Рынок ежегодно заполняется все новыми приспособления для ухода за собой в домашних условиях. "Рамблер" изучил один из таких – мезороллер, и собрал для вас реальные отзывы покупательниц.

Фото: Stock.adobe.com Stock.adobe.com

Что такое мезороллер

Видео дня

Мезороллер – массажер для лица с роликом, покрытым медицинскими микроиглами, задача которых создать микроотверстия в эпидермисе. Сама идея такого массажа схожа с той, что несет в себе мезотерапия, однако эффективность такой процедуры в кабинете у профессионального косметолога или дерматолога будет, конечно, выше. Но роллер и хорош в первую тем, что им можно пользоваться самостоятельно в домашних условиях. И это будет гораздо дешевле.

Помимо того, что создаваемые роллером микроотверстия позволяют гораздо лучше впитываться всем полезным веществам из состава уходовых средств, это небольшое травмирование верхнего слоя кожи активирует приток крови и запускает процесс регенерации – выработку коллагена и эластана, что положительно влияет на вид и состояние кожи.

Стоимость мезороллера в интернет-магазинах от 160 рублей.

Отзывы покупателей

Одна из девушек, протестировавших мезороллер, поделилась достигнутыми результатами, отметив высокую эффективность массажера. Однако она также рассказала о том, что ощущения при использовании далеко не самые притные.

После недели ежедневного применения, кожа более упругая, ровная, прекрасный цвет лица, носогубка сглажена, поры уменьшились. У меня на лице присутствует купероз (сосудистые звездочки) и следы постакне. После применения роллера сосуды уменьшились и стали менее заметными. Также сгладились следы постакне. Процедура не совсем приятная, но потом привыкаешь. Особенно болезненные ощущения на лбу и вокруг глаз.

Многие отметили важность обрабатывать валик с иглами до и после процедуры специальными антисептическими средствами. Даже если это ваш личный ролик и пользуетесь им только вы, такие меры предосторожности соблюдать необходимо.

Девушка впервые опробовали мезороллер в салоне красоты, после чего решила такие процедуры проводить исключительно самостоятельно и своим индивидуальным массажером.

Впервые я познакомилась с этим приспособлением у косметолога. Хочу сказать, было достаточно больно и неприятно, кожа долго оставалась воспаленная. Как сейчас я думаю, скорее всего, не особо качественно обрабатывался мезороллер после процедуры с другим клиентом, это и вызвало воспаление. Дома с мезороллером у меня таких проблем нет.

Среди множества положительных отзывов попадаются и редкие негативные.

Сразу после начала пользования этим "чудом", у меня отмечалась сыпь, кожа была воспаленной в течение недели. Я мужественно терпела, чем я только не обрабатывала кожу и мезороллер (и хлоргексидином и мирамистином, и даже в медицинском спирте замачивала его на 20 минут), меняла растворы для впитывания (гиалуроновая кислота, разные коктейли немыслимые, за немыслимые же деньги), но после пользования - обязательно сыпь.