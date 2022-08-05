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1 час назад

Бывшая балерина раскрыла секрет похудения за два месяца

Lenta.ru

Бывшая балерина раскрыла методику, которая помогла ей сбросить лишний вес и подтянуть тело за два месяца. Ее историю приводит Daily Mail.

Бывшая балерина раскрыла секрет похудения за два месяца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница Танзании Тэш назвала секретом похудения восьминедельную программу под названием Lean Legs Program, разработкой которой занималась австралийский персональный тренер Рейчел Аттард. Отмечается, что данные тренировки подбираются индивидуально для каждого человека в зависимости от типа его телосложения.

Так, по словам артистки балета, ежедневно она проходила по шесть километров на беговой дорожке, а также выполняла пять легких тренировок в неделю по указанной программе.

«Я не выполняла высоко интенсивные занятия ради похудения, поскольку для жиросжигания важно делать длительные, но легкие упражнения», — уточнила она.

Героиня материала заявила, что по этой причине вместо бега она выбрала прогулки. «Я перепробовала в своей жизни массу видов тренировок, но все же эта программа подошла мне больше всего. Я осознала, что мне не нужно доводить себя до предела, чтобы выглядеть круто», — высказалась она в заключение.

В июле нутрициолог Елена Свиридова перечислила способы сохранить фигуру во время отпуска. Эксперт призвала поддерживать водный баланс, выпивая стакан воды раз в полтора-два часа. По ее словам, в случае недостаточного потребления данной жидкости, организм будет подавать ложное чувство голода.

Красота,Елена Свиридова,
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