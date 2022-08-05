Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
55 минут назад

Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы

Lenta.ru

Звездный парикмахер Джейсон Коллиер назвал главные ошибки при мытье головы. Соответствующий материал появился на сайте модного издания Who What Wear.

Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что многие специалисты советуют очищать кожу головы посредством шампуня два раза. Однако, по мнению Коллиера, не следует выполнять данное действие регулярно.

«Да, иногда вам нужно помыть голову один раз, чтобы очистить волосы, а затем еще раз, чтобы они увлажнились и обрели защиту. Но если вы моете волосы каждые пару дней, в этом нет необходимости»,

— рассказал стилист и предупредил, что чрезмерное мытье волос делает их сухими.

Кроме того, собеседник издания отметил, что необходимо тщательно смывать шампунь и кондиционер. По его словам, если этому процессу не уделять должного внимания, то на волосах может появиться перхоть. Вдобавок Колилиер обратил внимание на то, как выбрать подходящий кондиционер.

«Когда ваши волосы мокрые, осторожно потяните их. Если прядь отскакивает назад, как резинка, то состояние локонов, вероятно, хорошее, и вам нужен увлажняющий кондиционер. Если нет, то лучше использовать средство, которое будет оказывать питающее действие»,

— пояснил он.

В заключение парикмахер посоветовал во время мытья волос не массировать кожу головы пальцами, поскольку это может привести к большему выделению кожного сала. Напротив, лучше нанести и размазать некоторое количество шампуня по корням ладонями.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители