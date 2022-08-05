Девушка сходила в салон и осталась с изуродованными бровями

Жительница США сделала микроблейдинг в салоне красоты и показала неудачный результат процедуры. Соответствующим роликом она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети Изабель рассказала, что сходила к мастеру, чтобы добиться эффекта натуральных густых бровей. Однако неумелая сотрудница изуродовала брови девушки, оставив ее с нарисованными в виде зигзага волосками.

«Вместо натуральности я получила швы на лбу»,

— подписала она публикацию, которая набрала больше пяти миллионов просмотров.

Комментаторы поддержали автора видео, согласившись с ее мнением по поводу преображения.

«Это просто ужасно», «Какой ужас, скажи имя мастера, чтобы никто к ней не попал», «Как она могла сотворить такое?», «Ужасный результат», «Бедная девушка»,