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2 часа назад

Девушка сходила в салон красоты и осталась с изуродованными бровями

Lenta.ru

Жительница США сделала микроблейдинг в салоне красоты и показала неудачный результат процедуры. Соответствующим роликом она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Девушка сходила в салон и осталась с изуродованными бровями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Изабель рассказала, что сходила к мастеру, чтобы добиться эффекта натуральных густых бровей. Однако неумелая сотрудница изуродовала брови девушки, оставив ее с нарисованными в виде зигзага волосками.

«Вместо натуральности я получила швы на лбу»,

— подписала она публикацию, которая набрала больше пяти миллионов просмотров.

Комментаторы поддержали автора видео, согласившись с ее мнением по поводу преображения.

«Это просто ужасно», «Какой ужас, скажи имя мастера, чтобы никто к ней не попал», «Как она могла сотворить такое?», «Ужасный результат», «Бедная девушка»,

— высказывались юзеры под постом американки.

Красота,
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