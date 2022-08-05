Эксперт рассказала, стоит ли делать татуировку летом

Лето — пора авантюрных идей, приключений и вечеринок. Наконец, тяжелые куртки отправились в шкаф, а в чат вошли короткие платья, топы и купальники. Все, что было спрятано под одеждой, теперь на виду — в том числе и татуировки. И если вы тоже планируете украсить своё тело символичным рисунком, не торопитесь записываться на процедуру. Тату-мастер, блогер и создатель шоу «На игле» Марина Крассовка рассказывает, стоит ли делать тату в жаркое время года.

Фото: WMJ WMJ

Марина Крассовка Тату-мастер, блогер со своим шоу «На игле»

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Почему все-таки «нет»?

Откровенно говоря, делать татуировку летом нежелательно из-за определенных ограничений до и после процедуры, поэтому опытные тату-мастера, которым небезразличен процесс нанесения и заживления тату и конечный результат, рекомендуют посещать тату-салон весной и осенью.

Представьте себе: небольшой кабинет в салоне, хорошо, если есть кондиционер — в противном случае дребезжащий вентилятор рядом с кушеткой, на которой предстоит лежать неподвижно в течение нескольких часов подряд тому, кто все-таки пришел за услугой летом. Дело в комфорте: конечно, приятнее процесс пройдёт при температуре +20°C, чем в +30°С.

Мало кто знает, что жара приносит определенный дискомфорт и самим мастерам: повышенное потоотделение в зоне будущей татуировки мешает ее нанесению, а вазелин плавится при высокой температуре, что затрудняет обработку готового рисунка.

Что делать, если очень хочется?

Тем не менее татуировку можно делать в любое время года, в том числе и летом, просто стоит быть осторожнее и придерживаться ряда правил, а также не забывать об ограничениях.

Перед процедурой:

Воздерживайтесь от солнечных ванн.

Пожалуй, летом этому совету сложнее всего придерживаться: перед посещением тату-салона необходимо беречь кожу от воздействия агрессивных ультрафиолетовых лучей.

Чтобы подготовиться к нанесению татуировки, необязательно проводить жаркие летние дни дома, томясь в четырех стенах, — просто убедитесь, что место на коже, где вы планируете сделать татуировку, закрыто одеждой и не подвержено влиянию солнца. Это необходимо для того, чтобы во время нанесения рисунка кожа была неповрежденной и не шелушилась. Воспаление и чувствительность, загар или ожог могут помешать процессу создания татуировки, а после процедуры и вовсе могут испортить ее внешний вид.

Пейте больше воды перед посещением тату-мастера.

Вода — залог здоровья кожи. Тем более, летом потребность организма в потреблении чистой воды возрастает в разы. На здоровой и увлажненной коже татуировка будет смотреться лучше.

Перед сеансом не допускайте обезвоживания. Не рекомендуется употреблять энергетические напитки и кофе. Алкоголь перед нанесением татуировки также не следует употреблять по причине того, что он разжижает кровь, поэтому от него стоит воздержаться.

Употребление слишком сладких и соленых продуктов также может стать причиной обезвоживания, поэтому от них лучше отказаться в пользу здоровой пищи, богатой витамином С и жирными кислотами, которые поддерживают здоровье кожи.

После процедуры:

Подружитесь с солнцезащитным кремом.

Ультрафиолетовые лучи представляют собой опасность для кожи, особенно если на нее нанесена свежая татуировка. Шелушение, повреждение или ожог татуировки солнечными лучами могут отрицательно повлиять на ее цвет в будущем, поэтому защитите рисунок от воздействия солнца солнцезащитным кремом. Убедитесь, что SPF-фильтр вашего крема выше 30 для максимальной защиты. При этом находиться на свежем воздухе не запрещено.

Не наносите солнцезащитный крем сразу после выхода из тату-салона — дождитесь, пока татуировка полностью заживет. А первое время прикрывайте её легкой одеждой.

Прикройтесь.

Имейте в виду, что татуировку нужно закрывать не только при нахождении под прямыми солнечными лучами, например, на пляже, но и когда вы просто находитесь на открытом воздухе — даже в пасмурный день она нуждается в защите. Помните о том, что солнце может причинить вред, даже если оно находится за облаками: солнечные ожоги вызываются ультрафиолетовым излучением, а не температурой воздуха. Пасмурный или прохладный день может иметь такой же индекс УФ-излучения, как и жаркий солнечный.

Оставайтесь на суше.

При желании сделать татуировку летом стоит учитывать те неудобства, с которыми вы можете столкнуться, если решитесь на это. Одним из них будет запрет на купание. Но если вы согласны воздержаться заплывов на несколько недель, любуясь морем с берега или стоя у бассейна с бокалом маргариты, проблем не возникнет. Обычно купаться можно уже через неделю после нанесения татуировки, а более точные сроки подскажет тату-мастер после сеанса.

Помогите себе сами.

Самое главное правило — следовать рекомендациям тату-мастера по уходу за татуировкой. Обычно они включают в себя гигиенические правила: обрабатывайте татуировку хотя бы два раза в день, особенно в жару, выбирая специальные гипоаллергенные средства.