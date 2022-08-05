Блогерша раскрыла три важных правила при бритье подмышек

Блогерша Эмбер Касторено раскрыла три важных правила при бритье подмышек. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 233 тысячи подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, девушка посоветовала применять при выполнении процедуры станки, предназначенные для мужчин. По ее словам, они обеспечивают более тщательное удаление растительности в указанной зоне. Кроме того, инфлюэнсерша призвала не использовать инструмент, на котором появились следы ржавчины.

«Он может быть опасен — может вызвать ожог, прыщи или привести к появлению инфекции»,

— пояснила юзерша.