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1 час назад

Блогерша раскрыла три важных правила при бритье подмышек

Lenta.ru

Блогерша Эмбер Касторено раскрыла три важных правила при бритье подмышек. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 233 тысячи подписчиков.

Блогерша раскрыла три важных правила при бритье подмышек
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, девушка посоветовала применять при выполнении процедуры станки, предназначенные для мужчин. По ее словам, они обеспечивают более тщательное удаление растительности в указанной зоне. Кроме того, инфлюэнсерша призвала не использовать инструмент, на котором появились следы ржавчины.

«Он может быть опасен — может вызвать ожог, прыщи или привести к появлению инфекции»,

— пояснила юзерша.

Помимо того, Касторено порекомендовала зрителям покупать бритвы со смазочной полоской и использовать во время данного вида депиляции специальные гель, крем или пену вместе с водой.

Красота,
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