Дерматолог рассказала, к чему может привести несвоевременная замена полотенца

«Если у вас незначительная ранка на лице, например, укусил комар, то грязное полотенце даст проникнуть бактерии внутрь и мы получим гнойную ранку. Частое явление – стрептодермия у детей, потому что у них кожа не совершенная, защитные силы не такие, как у взрослых. Это как раз из-за плохой гигиены», – пояснила медик, добавив, что у взрослых заболевание может проявляется «как заеды в углах рта», к этому присоединяются стафилококки.