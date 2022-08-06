Дерматолог рассказала, к чему может привести несвоевременная замена полотенца

Несвежие полотенца могут подарить человеку букет неприятных кожных заболеваний, об этом URA.RU рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. По словам специалиста, несвоевременная замена может привести к нагноениям в месте маленьких ранок у человека.
«Если у вас незначительная ранка на лице, например, укусил комар, то грязное полотенце даст проникнуть бактерии внутрь и мы получим гнойную ранку. Частое явление – стрептодермия у детей, потому что у них кожа не совершенная, защитные силы не такие, как у взрослых. Это как раз из-за плохой гигиены», – пояснила медик, добавив, что у взрослых заболевание может проявляется «как заеды в углах рта», к этому присоединяются стафилококки.
Через грязные полотенца прекрасно передается клещ демодекс.
«Такой страшный клещ, которым всех пугают, демодекс, прекрасно живет на жирной коже. А если еще и влажное полотенце, и кто-то из членов семьи заражен демодексом, он через него может передаться другому члену семьи», – рассказала Галлямова.
По ее словам, через полотенце можно подхватить герпес и заражения глаз. Специалист призвала как можно чаще менять эти предметы личной гигиены. Например, исходя из общепринятых правил гигиены полотенце нужно менять хотя бы раз в неделю. Полотенце для лица – раз в три-семь дней.
«Зависит это от того, насколько влажная ванна. Есть ванные очень влажные, с грибком, непроветриваемые, и все оседает на полотенце. Во-вторых, если у вас проблемы с лицом, то есть имеются гнойные высыпания, то рекомендуется менять полотенце чуть ли не каждый день», – заключила дерматолог.