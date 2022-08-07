Реальные отзывы: вакуумные банки для массажа

Вакуумные банки популярны довольно давно. Их используют для массажа тела и лица. Специалисты уверены, что вакуумный массаж способен положительно влиять не только на состояние и внешний вид кожи, но и способствовать избавлению от многих болезней.

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Один из плюсов вакуумного массажа в том, что воздействие банкой является локальным – так удобнее работать с определенной проблемной зоной. Эффект происходит благодаря тому, что под воздействием банок начинают выводится токсины, ускоряется кровообращение, восстанавливается упругость кожи и тонус мышц. Баночный массаж часто используют для избавления от целлюлита и в целях расщепления жировых клеток.

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Вакуумными банками также лечат многие болезни – проблемы с позвоночником, дерматологические, гинекологические, проблемы с потенцией, сосудами, легкими и многие другие.

Существуют разные виды банок – большие для тела и маленькие для лица и отдельных зон, с насосами, аппаратные и прочие. Рамблер собрал отзывы тех, кто использовал такой вид массажа для лица и тела.

Реальные отзывы

Одна девушка сравнила массаж банками с профессиональными косметологическими процедурами и сделала свой вывод.

Я проходила курсы и lpg массажа и прессотерапии и вакуум и ультразвуковую кавитацию. То есть реально есть с чем сравнивать результат. И я колола жиросжигающие уколы.

После всего этого вышеперечисленного я могу со 100% уверенностью заявить, что такого простого дешёвого и действенного способа избавится от целлюлита больше нет.

Другая пользовательница опасалась, что могут проявиться побочные эффекты из-за ее склонности к варикозу, однако этого не произошло.

Очень боялась, что начнут болеть вены, или усилится капиллярный рисунок, так как у меня есть предрасположенность к варикозу. Но к моей большой радости этого не случилось. Я делала уже два курса с перерывом в месяц и всё благополучно.

Не все получают от банок такой результат, которого ожидали.