Хирург рассказал о самых опасных пластических операциях

Многим людям не нравится собственное отражение, им хочется что-то изменить в своей внешности и избавиться от комплексов. Индустрия красоты тем временем развивается с каждым годом, и у специалистов нет дефицита клиентов. Пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе назвал три самые опасные, на его взгляд, пластические операции. Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Первой рискованной пластической операцией, по мнению врача, является липосакция с удалением большого объема жира. За одну процедуру можно откачать до пяти литров жира. Это стресс для организма, восстановление проходит болезненно. Следом идет популярная абдоминопластика, то есть коррекция зоны живота. В этой области сконцентрировано большое количество внутренних органов, поэтому хирург должен быть внимателен. Важно не задеть органы и не допустить внутреннего отека или скопления лимфы. Третьей рискованной операцией Гогиберидзе считает ринопластику - изменение носа. У многих пациентов встречается нарушение строения носовой перегородки, которое дает о себе знать после операции. Поэтому хирурги рекомендуют делать риносептопластику, включающую внутреннее и внешнее вмешательство. Восстановление занимает около года.
Ранее врач назвал пять простых способов улучшить внешность и состояние здоровья. Лазерные и инъекционные процедуры действительно помогают быстро добиться положительного эффекта: улучшить состояние кожи, подтянуть ткани лица, убрать лишние килограммы. Но не меньшего результата можно достичь, если вести правильный образ жизни.