Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Хирург рассказал о самых опасных пластических операциях

Вести Подмосковья

Многим людям не нравится собственное отражение, им хочется что-то изменить в своей внешности и избавиться от комплексов. Индустрия красоты тем временем развивается с каждым годом, и у специалистов нет дефицита клиентов. Пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе назвал три самые опасные, на его взгляд, пластические операции. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Хирург рассказал о самых опасных пластических операциях
Фото: unsplash.comunsplash.com

Первой рискованной пластической операцией, по мнению врача, является липосакция с удалением большого объема жира. За одну процедуру можно откачать до пяти литров жира. Это стресс для организма, восстановление проходит болезненно. Следом идет популярная абдоминопластика, то есть коррекция зоны живота. В этой области сконцентрировано большое количество внутренних органов, поэтому хирург должен быть внимателен. Важно не задеть органы и не допустить внутреннего отека или скопления лимфы. Третьей рискованной операцией Гогиберидзе считает ринопластику - изменение носа. У многих пациентов встречается нарушение строения носовой перегородки, которое дает о себе знать после операции. Поэтому хирурги рекомендуют делать риносептопластику, включающую внутреннее и внешнее вмешательство. Восстановление занимает около года.

Ранее врач назвал пять простых способов улучшить внешность и состояние здоровья. Лазерные и инъекционные процедуры действительно помогают быстро добиться положительного эффекта: улучшить состояние кожи, подтянуть ткани лица, убрать лишние килограммы. Но не меньшего результата можно достичь, если вести правильный образ жизни.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители