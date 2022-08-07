Хирург рассказал о самых опасных пластических операциях

Многим людям не нравится собственное отражение, им хочется что-то изменить в своей внешности и избавиться от комплексов. Индустрия красоты тем временем развивается с каждым годом, и у специалистов нет дефицита клиентов. Пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе назвал три самые опасные, на его взгляд, пластические операции. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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Первой рискованной пластической операцией, по мнению врача, является липосакция с удалением большого объема жира. За одну процедуру можно откачать до пяти литров жира. Это стресс для организма, восстановление проходит болезненно. Следом идет популярная абдоминопластика, то есть коррекция зоны живота. В этой области сконцентрировано большое количество внутренних органов, поэтому хирург должен быть внимателен. Важно не задеть органы и не допустить внутреннего отека или скопления лимфы. Третьей рискованной операцией Гогиберидзе считает ринопластику - изменение носа. У многих пациентов встречается нарушение строения носовой перегородки, которое дает о себе знать после операции. Поэтому хирурги рекомендуют делать риносептопластику, включающую внутреннее и внешнее вмешательство. Восстановление занимает около года.