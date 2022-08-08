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1 час назад

Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы

Lenta.ruиещё 3

Парикмахер Саймон Томас раскрыл оптимальную частоту мытья головы и рассказал о том, как продлить чистоту волос. Его рекомендации приводит Express.

Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист посоветовал пересмотреть свой уход за волосами и кожей головы, поскольку неправильно подобранные средства провоцируют их быстрое загрязнение. Кроме того, эксперт предупредил, что слишком частое мытье головы лишает кожу необходимых масел и элементов, что провоцирует сухость, зуд, ломкость и появление перхоти.

С ним соглашается и его коллега, стилист Джон Хала. Последний порекомендовал прибегать к упомянутой процедуре не чаще одного или двух раз в неделю.

«Мойте голову лишь тогда, когда в этом есть острая необходимость, а именно — когда волосы утратили пышность и мягкость. Помните, естественное кожное сало нужно для здоровья фолликулов и кожи головы»,

— объясняет он.

Красота,
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