Назван способ добиться идеальных ягодиц без диет и спортзала

Профессиональная российская танцовщица, хореограф и блогер Полина Дубкова назвала способ добиться идеальных ягодиц без посещения спортзала и ограничений в питании. Соответствующие рекомендации поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По мнению эксперта, строгие диеты и изнуряющие тренировки в тренажерном зале являются бесполезными. Вместо них необходимо поддерживать водный баланс и выполнять несложные упражнения в домашних условиях, считает она.

«Стоит отказаться от любых сладких газировок — они портят кожу и негативно влияют на фигуру в целом. Необходимо следить за здоровьем, так как внешнее состояние тела — отражение внутреннего», — подчеркивает специалистка.

Кроме того, Дубкова порекомендовала делать растяжку после каждой домашней тренировки. Заниматься хореограф советует два-три раза в неделю, отмечая, что главное в этом тренировочном режиме — стабильность.