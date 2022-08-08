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3 часа назад

70-летняя экс-модель Playboy раскрыла секрет красоты

Мира Маркина

70-летняя экс-модель Playboy Энджи Бест раскрыла секрет своей молодости. Англичанка дала интервью британской версии журнала Hello!.

70-летняя экс-модель Playboy раскрыла секрет красоты
Фото: TREVOR ADAMS / MATRIXPICTURES.CO.UKTREVOR ADAMS / MATRIXPICTURES.CO.UK

Пенсионерка приняла участие в фотосессии для журнала. На кадрах женщина появилась в слитном красном купальнике. По словам Бест, она работает над своей внешностью, чтобы оставаться моложавой: модель придерживается "функциональной медицины" – питается здоровой пищей и соблюдает водный баланс.

Англичанка призналась, что хочет стать примером для своих ровесниц и доказать, что даже в 70 лет они могут выглядеть на 20 лет моложе:

"Все изменилось. Нам, девочкам, не нужно забиваться в угол только потому, что мы достигли определенного возраста".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что бывшая модель разорилась и решила стать кассиром.

Красота,
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