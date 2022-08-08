Девушка сделала тату на курорте и получила неожиданный результат

Блогерша Мэделин (фамилия неизвестна) сделала дешевую татуировку и показала неудачный результат. Соответствующий ролик она разместила в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, юзерша с никнеймом madelineeveexx задумала набить тату в виде маленьких красных ягод в форме сердец, соединенных черенком. При выборе салона девушка ставила задачу сэкономить, поэтому нанесла на тело рисунок во время отдыха на испанском курорте Магалуф. В итоге она заплатила за услугу 40 фунтов стерлингов (около 2,9 тысячи рублей).

Три недели спустя изображение начало частично исчезать с кожи героини материала. Кроме того, цвет стал выгорать, а контур потерял четкость, что удивило Мэделин.

Упомянутый ролик набрал более 900,5 тысячи просмотров. Пользователи сети разглядели в татуировке новый смысл и сочли ее вульгарной.