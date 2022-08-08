Дочь Синди Кроуфорд сама постригла отца и показала результат

Модель Кайя Гербер занялась имиджем отца и сама постригла ему волосы — предположительно, на вилле у воды, где пришвартованы яхты. Снимками процесса преображения Ранде Гербер поделился в социальных сетях.
«Стрижки в доке, конечно, лучше, чем поход к парикмахеру», — написал Ранде Гербер.
Наследница супермодели Синди Кроуфорд, 20-летняя Кайя Гербер, помимо моделинга увлекается парикмахерским делом. Ее успехи и продемонстрировал отец.
О том, что вся семья отдыхает на вилле, говорят другие снимки модели и ее матери. Синди Кроуфорд только на прошлой неделе показала фотографию с отдыха, на которой предстала в коротком платье и в обнимку с мужем.
«Добро пожаловать на остров Герберов», — подписала тогда снимок модель.
В комментариях поклонники Кайи Гербер восхитились ее талантом:
«Она умеет абсолютно все», «Сама красивая и создает красоту», «Талантлива в каждом хобби».