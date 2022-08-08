Дочь Синди Кроуфорд сама постригла отца и показала результат

Модель Кайя Гербер занялась имиджем отца и сама постригла ему волосы — предположительно, на вилле у воды, где пришвартованы яхты. Снимками процесса преображения Ранде Гербер поделился в социальных сетях.

О том, что вся семья отдыхает на вилле, говорят другие снимки модели и ее матери. Синди Кроуфорд только на прошлой неделе показала фотографию с отдыха, на которой предстала в коротком платье и в обнимку с мужем.