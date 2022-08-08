Топ-5 секретов красоты Шейк, которыми может воспользоваться каждая

Топ-модель Ирина Шейк уж точно знает, как поддерживать и подчеркивать красоту и молодость. Рассказываем о ее секретных приемах, которыми может воспользоваться каждая девушка, в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Особенный утренний ритуал Ирины Шейк: после пробуждения она протирает кожу лица и шеи кубиком льда. Супермодель уверена, что это убирает припухлости под глазами и придает коже тонус. В течение дня звезда пьет много воды с лимоном, поскольку уверена, что это благотворно сказывается на цвете лица.

Шейк не любит специальные гели и туши для бровей, поэтому научилась создавать эффект густоты с помощью подручных средств. Для этих целей звезда использует простую зубную щетку и лак для волос — Ирина разбрызгивает содержимое баллончика на брови, а затем причесывает их, придавая нужную форму и одновременно фиксируя.

Теперь перейдем к телу: Ирина не расположена к полноте, но старается тщательно следить за питанием. Шейк употребляет в пищу в основном растительные продукты. Утреннюю чашку кофе модель заменяет на смузи из петрушки и сельдерея, а главным секретом молодости она считает рыбий жир.

«Женщинам я бы посоветовала есть побольше растительной пищи и не забывать принимать рыбий жир. Это самые простые способы помочь вашей коже сиять»,

— рассказывала Шейк.

Супермодель также не скрывает, что обожает посещать баню, поскольку, по ее мнению, это невероятно полезно для кожи и для всего организма в целом. Даже живя в Лос-Анджелесе, Шейк каждую неделю посещает парную.

«Лучший способ очистить поры — сходить в русскую баню. Достаточно попариться 15 минут. Это расслабляет и напоминает мне о России»,