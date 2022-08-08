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1 час назад

Профессиональный парикмахер раскрыла секреты ухода за волосами

Lenta.ru

Профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла секреты ухода за волосами. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Парикмахер раскрыла секреты ухода за волосами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно формата «два в одном». Кроме того, она порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить. Блогерша посоветовала воздержаться от укладки при помощи обычных расчесок и заменить их на специальные распутывающие щетки.

Она также указала на необходимость дважды намыливать голову во время мытья.

«Кожа должна стать полностью чистой»,

— подчеркнула автор видео, напомнив о важности косметических продуктов, предназначенных для термозащиты.

Красота,
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