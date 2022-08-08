Парикмахер раскрыла секреты ухода за волосами

Эксперт призвала отказаться от массмаркетовых шампуней, особенно формата «два в одном». Кроме того, она порекомендовала не завязывать мокрые волосы, поскольку так их можно повредить. Блогерша посоветовала воздержаться от укладки при помощи обычных расчесок и заменить их на специальные распутывающие щетки.