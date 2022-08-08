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1 час назад

Блогерша раскрыла секрет идеальных селфи в соцсетях

Lenta.ru

Блогерша Поппи Уильямс раскрыла секрет, который делает селфи блогеров в соцсетях идеальными. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Блогерша раскрыла секрет идеальных селфи в соцсетях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша сравнила, как выглядит ее кожа при обыкновенном холодном свете и в солнечный день. На первых фото видно, что на лице девушки есть мимические морщины, в частности глубокие носогубные складки, а также локальные высыпания, которые она замаскировала тональным кремом. На других же кадрах, сделанных при теплом освещении, кожа кажется гладкой без использования ретуши.

«Одно лицо — разная текстура и выраженность пигментации. Этим я хотела доказать, что освещение меняет все. Инфлюэнсеры знают, как создать благоприятную почву для развития комплексов у других людей»,

— объяснила она.

Пользователи сети принялись восхищаться смелостью блогерши и высказывать свое мнение в комментариях.

«Великолепно», «Красивая! Очень нравится макияж глаз», «Абсолютно с тобой согласна»,

— писали юзеры.

Красота,
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