Блогерша раскрыла секрет идеальных селфи в соцсетях

Блогерша Поппи Уильямс раскрыла секрет, который делает селфи блогеров в соцсетях идеальными. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Юзерша сравнила, как выглядит ее кожа при обыкновенном холодном свете и в солнечный день. На первых фото видно, что на лице девушки есть мимические морщины, в частности глубокие носогубные складки, а также локальные высыпания, которые она замаскировала тональным кремом. На других же кадрах, сделанных при теплом освещении, кожа кажется гладкой без использования ретуши.