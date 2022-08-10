Ирина Шейк снялась в рекламе купальников

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней нового кампейна adidas x IVY PARK. Соответствующий видеоролик звезда подиумов опубликовала в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя Ирина Шейк выложила в личном блоге новый видео-кампейн adidas x IVY PARK. В кадре российская супермодель сменила несколько купальников — от раздельного неонового до слитного бирюзового с чашками — и позировала в бикини посреди мшистых скал.

"Вот это женщина!", "Богиня", "Самая красивая женщина на планете Земля", "Икона", "Отличная съемка",

— писали в комментариях поклонники супермодели.

В июне Ирина Шейк снялась в рекламном кампейне Jean-Paul Gaultier, где также демонстрировала на себе яркие купальники. В настоящее время супермодель отдыхает на Ибице в компании своих друзей — топ-модели и бывшего "ангела" Victoria's Secret Стеллы Максвелл и креативного директора Burberry Рикардо Тиши.