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27 минут назад

Ирина Шейк снялась в рекламе купальников adidas x IVY PARK

Газета.Ruиещё 3

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней нового кампейна adidas x IVY PARK. Соответствующий видеоролик звезда подиумов опубликовала в социальных сетях.

Ирина Шейк снялась в рекламе купальников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя Ирина Шейк выложила в личном блоге новый видео-кампейн adidas x IVY PARK. В кадре российская супермодель сменила несколько купальников — от раздельного неонового до слитного бирюзового с чашками — и позировала в бикини посреди мшистых скал.

"Вот это женщина!", "Богиня", "Самая красивая женщина на планете Земля", "Икона", "Отличная съемка",

— писали в комментариях поклонники супермодели.

В июне Ирина Шейк снялась в рекламном кампейне Jean-Paul Gaultier, где также демонстрировала на себе яркие купальники. В настоящее время супермодель отдыхает на Ибице в компании своих друзей — топ-модели и бывшего "ангела" Victoria's Secret Стеллы Максвелл и креативного директора Burberry Рикардо Тиши.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Ирина Шейк снялась в купальнике и туфлях на шпильке во время отдыха на Ибице.

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