Блогерша назвала лучшую одежду для полных женщин

Американская блогерша назвала лучшую одежду для обладательниц выпирающего живота. Соответствующий материал публикует таблоид The Sun.

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Стилистка с псевдонимом Чичи заявила, что женщинам с формами необходимо переключать внимание окружающих с проблемных зон тела на выигрышные. В связи с этим, в первую очередь она порекомендовала сменить джинсы с низкой посадкой на модели с завышенной талией, чтобы скрыть полный живот.

Кроме того, следует отказаться от облегающих вещей, поскольку они подчеркивают все недостатки фигуры.

«Лучше носить одежду на запах», — пояснила специалистка и предостерегла, что негативным эффектом обладают широкие рубашки или платья-футболки.

В заключение героиня материала посоветовала приобрести утягивающее белье, поскольку оно скроет ненужные изгибы.

«Если трусы или бюстгальтер впиваются в тело — это автоматически ухудшит ваш образ», — уточнила эксперт по стилю.