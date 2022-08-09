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2 часа назад

Блогерша назвала лучшую одежду для полных женщин

Lenta.ru

Американская блогерша назвала лучшую одежду для обладательниц выпирающего живота. Соответствующий материал публикует таблоид The Sun.

Блогерша назвала лучшую одежду для полных женщин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Стилистка с псевдонимом Чичи заявила, что женщинам с формами необходимо переключать внимание окружающих с проблемных зон тела на выигрышные. В связи с этим, в первую очередь она порекомендовала сменить джинсы с низкой посадкой на модели с завышенной талией, чтобы скрыть полный живот.

Кроме того, следует отказаться от облегающих вещей, поскольку они подчеркивают все недостатки фигуры.

«Лучше носить одежду на запах», — пояснила специалистка и предостерегла, что негативным эффектом обладают широкие рубашки или платья-футболки.

В заключение героиня материала посоветовала приобрести утягивающее белье, поскольку оно скроет ненужные изгибы.

«Если трусы или бюстгальтер впиваются в тело — это автоматически ухудшит ваш образ», — уточнила эксперт по стилю.

В июне другая юзерша назвала три визуально старящих женщин предмета гардероба. По словам блогерши, испортить внешний вид способны капри, которые не только визуально прибавляют возраст, но и уменьшают рост. Также эксперт рекомендовала избегать платьев, у которых отсутствует четкая линия талии. «В подобных нарядах ваш силуэт будет выглядеть более объемным», — пояснила она.

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