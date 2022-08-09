Как пластическая хирургия влияет на самооценку: мнение экспертов

Мечты о пластической операции есть у многих, ведь комплексы по поводу внешности – нередкое явление. Но мы не задумываемся о том, как изменение черт лица или контуров тела может влиять на психологическое состояние пациента. Как меняется самооценка после пластики? На сложную тему рассуждают пластический хирург Тигран Алексанян и психотерапевт Куралай Нуркадилова.

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Тигран Алексанян – пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук

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Куралай Нуркадилова – психотерапевт и эксперт по психосоматике

Низкая самооценка часто приводит пациентов на консультацию к пластическому хирургу

Причины того, что человек чувствует себя недостаточно красивым даже при объективно приятной внешности, могут быть самые разные. Детские комплексы, травля в школе, неудачи в личной жизни, сложности на работе заставляют самооценку снижаться. Нередко причиной желания изменить свой внешний вид может быть неделикатное замечание близкого человека – родителей, партнера, подруги. И вот уже девушка с от природы красивой грудью просит хирурга сделать ей пятый размер, потому что ее мужчине так нравится. Женщина с правильным, ровным носом требует его переделать, потому что подруга неудачно пошутила. Маленькой девочке мама говорила, что с такими ушами нельзя носить волосы собранными, и уже взрослая девушка продолжает прятать уши под прическами и переживает из-за них. “Если человек хочет изменить внешность, не имея для этого никаких показаний, это может говорить о внутренней неуверенности, неприятии себя, – объясняет Куралай Нуркадилова. – В таком состоянии можно тюнинговать себя до бесконечности, прибегая к косметологии и пластике, но результат никогда не будет удовлетворительным. Да, чаще всего пациенты счастливы и довольны результатом операции, но бывают и ситуации, когда нужно поработать не с внешностью, а с головой”.

Зависимость от пластической хирургии – расстройство поведения, всерьез изучаемое психологами и психиатрами на Западе

Человек с такими проблемами ведет себя так же, как алкоголик или наркоман, но его объект желания – это изменения внешности. Даже если врач отговаривает пациента от вмешательства, такой человек все равно найдет хирурга, который согласится сделать операцию. Все мысли крутятся только вокруг будущих операций, та или иная часть тела считается некрасивой, а любые попытки поговорить на эту тему вызывают агрессию. Причина такого расстройства – дисморфофобия. Это психическое состояние, в котором человек неадекватно воспринимает свою внешность, навязчиво считает ее некрасивой и уверен, что окружающие считает его уродливым. “Есть пациенты, которых просто нельзя брать на операцию, – комментирует Тигран Алексанян. – Добросовестные хирурги очень внимательно подходят к этому вопросу. Если говорить “да” всем, кто приходит на консультацию, гарантируешь себе множество проблем”.

Нередко хирург включает в предоперационное обследование обязательную консультацию психолога

Это необходимо, чтобы выявить адекватность желания пациента изменить внешность, а также проверить его мотивацию. Нередко хирурги постоянно работают в паре с психологом, специализирующимся именно на диагностике дисморфофобии. “Если пациент говорит, что пришел от того или иного хирурга, я сразу понимаю, с чем здесь нужно работать и на что обратить особое внимание, – говорит психолог Куралай Нуркадилова. – Бывает и такое, что в результате нашей консультации, человек понимает, что на самом деле ему не нужны изменения внешности, и отказывается от мысли об операции”,

У большинства пациентов после операции заметно поднимается самооценка

“Я даже шучу, что я хирург, который решает проблему демографического кризиса, – делится Тигран Алексанян. – Многие пациенты после операции налаживают личную жизнь, вступают в брак, потому что чувствуют себя более привлекательными, сексуальными”. Когда женщина или мужчина избавляются от особенности внешности, которая многие годы заставляла комплексовать, часто вся жизнь идет в гору. Человек чувствует себя более уверенно, меняется поведение и восприятие окружающих. Перемены могут быть не только в личной жизни, но и на работе и в бизнесе, в отношениях с друзьями и семьей.

Изменение внешности изменяет и отношение к себе

Нет гарантии, что новые губы, нос или грудь не вызовут новое, еще более сильное неприятие себя. После операции меняются отношение к себе, восприятие окружающих, поведение самого человека, но внутренне человек остается таким же. От проблем с принятием результата пластики не застрахованы даже звезды, чья внешность является мечтой миллионов. Модель Белла Хадид рассказала в интервью, что очень сожалеет о сделанной в 14 лет ринопластике. Девушка столкнулась с множеством психологических проблем, и, возможно, операция была одной из причин этих переживаний. Еще одна звезда подиумов, топ-модель Жизель Бундхен, в своей книге рассказала, что после рождения детей ее грудь изменилась, и она решила сделать маммопластику. На утро после операции женщина проснулась с мыслью “Что я наделала?” и еще около года не могла принять изменения своего тела, носила мешковатую одежду и очень переживала. Поэтому в реабилитационный период можно и полезно включить также работу с психологом, чтобы помочь пациенту плавно и адекватно принять новую внешность и трансформировать его самоощущение.