Как отличить оригинальный парфюм от подделки

Заветный аромат может оказаться разочарованием, если приобрести реплику.

По статистике, парфюм подделывают чаще, чем другие бьюти-средства. Даже на полках проверенных магазинов могут быть подделки. Особенно велик риск получить реплику по цене оригинала, делая заказ в онлайн маркетах.

Видео дня

Конечно, подделки не порадуют ни стойкостью, ни раскрытием аромата. Чтобы не дать себя обмануть, нужно знать несколько признаков, по которым можно отличить оригинал от подделки.

Упаковка из целлофана

Коробки парфюма дополнительно оборачивают прозрачной пленкой, по ее качеству можно отличить реплику от оригинального флакона. Официальные производители используют термоклей, чтобы на пленке не было дополнительных швов.

На реплике целлофан обычно заклеен небрежно, методом конверта, на пленке можно найти пятна клея.

Штрих-код

В отличие от одежды и даже косметики, парфюм не разливается по лицензии в другой стране. Если официальный бренд находится во Италии, то и цифры на штрих-коде должны соответствовать стране-производителю. У ароматов из Франции код должен начинаться с чисел от 30 до 37.

Перед покупкой проверьте числовой код страны бренда, а затем сравните его с тем, который указан на коробке.

Номер партии

На дне оригинального флакона указан номер партии разлива, он должен совпадать с цифрами на коробке. Если на бутылочке нет кода, скорее всего, вам попалась подделка.

Прочность каркаса в коробке

Парфюмеры считают, что при активной тряске пирамида аромата и его звучание могут быть нарушены, поэтому официальные производители создают внутри коробок специальный каркас, защищающий от повреждений и лишнего движения флакон.

Если в магазине вы чувствуете, что коробка однослойная и не оснащена каркасом — у вас в руках реплика.

Страна производитель

На коробке оригинальные бренды обязательно указывают страну, где производился парфюм. Конечно, в этой надписи не должно быть ошибок! Если указание производителя отсутствует, а вместо него есть странные надписи, то продукт подделан.

Цена