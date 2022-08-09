Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

3 оттенка помады, о которых стоит забыть после 40

WomanHit.ru

Какие цвета будут провальными в макияже.

3 оттенка помады, о которых стоит забыть после 40
Фото: WomanHitWomanHit

Как правило, мы ориентируемся на собственные предпочтения при выборе того или иного средства для макияжа, но нередко выбор не слишком удачный. После 35 лет важно несколько изменить подход к подбору косметических средств, причем не только уходовых, но и декоративных. Особенно это касается цвета помады. Мы посоветовались с визажистом и готовы рассказать о нюансах, которые следует учитывать во время шопинга в любимом косметическом бутике, когда вам уже за 40.

Никаких морковных оттенков

Да, многие буквально сходят с ума от этого оттенка и готовы скупать помады и румяна ящиками, однако есть важная оговорка — женщинам после 40 такой оттенок в 90% уже не идет. И дело вовсе не в цветотипе самой женщины. Дело в том, что классический морковный оттенок всегда подчеркивает желтизну зубов и кожи, а также здорово выделяет тусклую кожу под глазами. Вы не сможете получить свежий вид, если такой оттенок помады будет присутствовать в вашем макияже. Будьте внимательны и попробуйте более холодные оттенки красного.

Нюд

Кто-то скажет об универсальности нюдовых оттенков, и мы не можем не согласиться. При этом нюдовые оттенки могут быть настолько разными, что голова буквально идет кругом. Визажисты рекомендуют женщинам отказаться от теплых кофейных оттенков после 40, так как нюд с бежевыми и коричневыми вкраплениями придает лицу землистый оттенок, что испортит весь макияж. Кроме того, если у вас тонкие губы, кофейный нюд еще больше замаскирует ваши губы, и вы получите неоднозначный эффект. А вот пыльный розовый оттенок — то, что всегда должно быть в вашей косметичке.

Коричневый и вишневый

Конечно, такие оттенки вполне могут существовать в вашей жизни, но использовать их нужно очень аккуратно, особенно темно-коричневый оттенок помады. В большинстве случаев такой оттенок сливается с кожей и совершенно не выделяет губы, больше внимания получают круги под глазами, даже если они слабо выражены. Женщинам с тонкими губами стоит присмотреться к более насыщенным и сочным оттенкам, если хочется акцента на губы.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители