3 оттенка помады, о которых стоит забыть после 40

Какие цвета будут провальными в макияже.

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Как правило, мы ориентируемся на собственные предпочтения при выборе того или иного средства для макияжа, но нередко выбор не слишком удачный. После 35 лет важно несколько изменить подход к подбору косметических средств, причем не только уходовых, но и декоративных. Особенно это касается цвета помады. Мы посоветовались с визажистом и готовы рассказать о нюансах, которые следует учитывать во время шопинга в любимом косметическом бутике, когда вам уже за 40.

Никаких морковных оттенков

Да, многие буквально сходят с ума от этого оттенка и готовы скупать помады и румяна ящиками, однако есть важная оговорка — женщинам после 40 такой оттенок в 90% уже не идет. И дело вовсе не в цветотипе самой женщины. Дело в том, что классический морковный оттенок всегда подчеркивает желтизну зубов и кожи, а также здорово выделяет тусклую кожу под глазами. Вы не сможете получить свежий вид, если такой оттенок помады будет присутствовать в вашем макияже. Будьте внимательны и попробуйте более холодные оттенки красного.

Нюд

Кто-то скажет об универсальности нюдовых оттенков, и мы не можем не согласиться. При этом нюдовые оттенки могут быть настолько разными, что голова буквально идет кругом. Визажисты рекомендуют женщинам отказаться от теплых кофейных оттенков после 40, так как нюд с бежевыми и коричневыми вкраплениями придает лицу землистый оттенок, что испортит весь макияж. Кроме того, если у вас тонкие губы, кофейный нюд еще больше замаскирует ваши губы, и вы получите неоднозначный эффект. А вот пыльный розовый оттенок — то, что всегда должно быть в вашей косметичке.

Коричневый и вишневый