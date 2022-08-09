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6 часов назад

Реальный отзыв: есть ли польза от электрощетки для очищения лица

Мира Маркина

Электрические щеточки для очищения и антивозрастного массажа лица уже несколько лет пользуются большой популярностью среди бьюти-блогеров и звезд разной величины — они наперебой рассказывают о чудо свойствах этих девайсов и призывают фолловеров обязательно их протестировать. Однако действительно ли щетки настолько эффективны в использовании и стоят ли они своих денег? «Рамблер» изучил ассортимент девайсов для очищения лица и собрал для вас реальные отзывы покупательниц.

Реальный отзыв: есть ли польза от электрощетки для очищения лица
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Зачем нужны электрощетки для очищения лица?

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На сайте компаний производителей пишут, что электрощетки удаляют до 99,5% загрязнений, себума и остатков макияжа, очищая кожу значительно эффективнее ручного умывания. Низкочастотные пульсации расслабляют мышцы лица и сглаживают морщины, бережно массируют кожу и улучшают микроциркуляцию. Кожа получает больше кислорода и питательных элементов, а токсины выводятся. Производители также заявляют, что процедура с девайсом — идеальный способ подготовить кожу к дальнейшему уходу.

Работать с девайсом рекомендуют по следующей схеме: на влажное лицо или сразу на поверхность щетки нанесите гидрофильное масло или любое другое очищающее средство. Включите щетку и приложите ее к коже. Если интенсивность ее движений вам не подходит, отрегулируйте скорость кнопками. Осторожно массируйте лицо круговыми движениями в течение 1-2 минут. После этого вымойте щетку от остатков средства и грязи под проточной водой, умойтесь сами и можете наносить следующие уходовые средства.

Стоимость электрощетки в интернет-магазинах начинается от 1500 рублей.

Отзывы покупателей

Одна из девушек, протестировавших девайс, который, к слову рекламировал один из ее любимых бьюти-блогеров, осталась в восторге. Вот, что она пишет:

«Я сразу же почувствовала разницу, моя кожа уже с первого применения засияла, стала более мягкой, заполированной, гладкой и упругой. Тон лица выровнялся, мышцы расслабились, ощущения были прекрасными, и я была несказанно счастлива. Хотя моя кожа к моменту получения щетки уже была в довольно хорошем состоянии сама по себе, после щетки она прям «задышала»».

Многие покупательницы поддержали ее, признавшись, что они тоже довольны приобретенным девайсом и ничуть не жалеют потраченных денег. Однако на просторах интернета есть и негативные отзывы. Вот, что пишет один из пользователей, не оценивших девайс:

«Кроме короткого шнурка для зарядки и совершенной бесполезности щетки пожаловаться в целом больше не на что. На кожу с должным уходом девайс не влияет ровным образом никак, ни в плане очищения (разве что возросшая сухость — это предел ваших мечтаний), ни в качестве массажера. Если у вас есть желание, время и деньги поиграть в новый красивый и достаточно качественно выполненный бьюти-девайс — почему нет. Если же вы надеетесь на какие-то реальные результаты — не рекомендую».

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