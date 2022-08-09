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2 часа назад

Названы самые популярные пластические операции у россиянок

РИА "ФедералПресс"

Челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал о самых популярных пластических операциях у россиянок разного возраста.

Названы самые популярные пластические операции у россиянок
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Так, девушки в возрасте от 18 до 26 лет чаще всего прибегают к ринопластике (пластика носа) и маммопластике (пластика груди). Женщины от 40 до 50, как правило, обращаются за помощью к пластическому хирургу для того, чтобы сделать подтяжку лица, груди, живота, а также липосакцию.

При этом Аль-Юсеф отметил, что наиболее популярной возрастной операцией является блефаропластика век. Взгляд становится открытым, благодаря чему пациентки выглядят так, будто помолодели на 10–15 лет, передает издание Grazia.

Ранее «ФедералПресс» писал о стоимости самой дорогой пластической операции в России.

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