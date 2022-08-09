Названы самые популярные пластические операции у россиянок

Так, девушки в возрасте от 18 до 26 лет чаще всего прибегают к ринопластике (пластика носа) и маммопластике (пластика груди). Женщины от 40 до 50, как правило, обращаются за помощью к пластическому хирургу для того, чтобы сделать подтяжку лица, груди, живота, а также липосакцию.