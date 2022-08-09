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1 час назад

Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры и обрела счастье

Lenta.ru

Британка поставила виниры за границей и обрела счастье благодаря преображению. Интервью с ней публикует The Sun.

Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя Пейдж Гриффин рассказала, что всю жизнь сталкивалась с травлей со стороны окружающих из-за гнилых передних зубов. Кроме того, хейтеры постоянно критиковали внешность героини материала в соцсетях, ввиду чего у нее развились комплексы.

«Я не могла улыбаться, потому что боялась, что кто-то увидит мои зубы»,

— пожаловалась она.

По словам девушки, она пыталась собрать деньги на процедуру с помощью благотворительной платформы, но ее попытка не увенчалась успехом. Однако вскоре к ней обратился врач из Турции, который предложил провести манипуляцию стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч рублей) бесплатно. После процедуры британка призналась, что обрела счастливую жизнь.

«Установка виниров изменила мою жизнь. Теперь я могу улыбаться и радоваться жизни полноценно. К тому же меня перестали ругать за внешний вид в соцсетях. Мне не верится, что я наконец-то смогла стать абсолютно счастливой»,

— высказалась в заключение Гриффин.

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