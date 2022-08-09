Затравленная за гнилые зубы девушка бесплатно поставила виниры

26-летняя Пейдж Гриффин рассказала, что всю жизнь сталкивалась с травлей со стороны окружающих из-за гнилых передних зубов. Кроме того, хейтеры постоянно критиковали внешность героини материала в соцсетях, ввиду чего у нее развились комплексы.

По словам девушки, она пыталась собрать деньги на процедуру с помощью благотворительной платформы, но ее попытка не увенчалась успехом. Однако вскоре к ней обратился врач из Турции, который предложил провести манипуляцию стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов (365 тысяч рублей) бесплатно. После процедуры британка призналась, что обрела счастливую жизнь.