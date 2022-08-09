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1 час назад

Девушка два года ходила с наращенными ногтями и показала страшные последствия

Lenta.ru

Блогерша ходила с наращенными ногтями на протяжении двух лет и показала страшные последствия, которые оказал маникюр на ее здоровье. Соответствующий ролик она опубликовала в TikTok.

Девушка ходила с наращенными ногтями и показала последствия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети Ваня Фернандес рассказала, что регулярно наращивала ногти в салоне красоты акрилом — материалом, который пользуется популярностью во всем мире. Однако после последнего посещения мастера она обнаружила зеленую точку неизвестного происхождения на одном из своих натуральных ногтей.

По словам девушки, вскоре она выяснила, что столкнулась с так называемым синдромом зеленых ногтей — инфекцией, которую вызывают бактерии рода Pseudomonas. «Я разрыдалась», — призналась она в видео, несмотря на то, что данный недуг обычно проходит безболезненно. Публикация набрала более четырех миллионов просмотров и десятки тысяч комментариев.

Известно, что синдром зеленых ногтей поддается лечению с помощью приема антибиотиков, который врачи назначают на срок от одного до четырех месяцев. Помимо этого, медики обрезают отслоившуюся часть ногтя и предупреждают пациентов о невозможности посещать маникюр на время терапии.

Красота,
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