Блогерша сделала тату у неумелого мастера и показала результат

Блогерша Лори Маккриди сделала татуировку у неумелого мастера и показала результат работы. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша с никнеймом lorimccready решила набить татуировку в виде цветка розы из тонких линий на среднем пальце руки. Сообщается, что предварительно девушка показала мастеру образец на фото, однако он не принял его во внимание.

В упомянутом видео Маккриди сравнила ожидаемый рисунок с тем, что получила в действительности. На размещенных кадрах видно, что тату выполнено непрофессионально: линии оказались слишком толстыми, из-за чего узор слился в абстрактное пятно и мало походил на цветок.

«Ошибка сделана. Не знаю, смеяться мне или плакать»,