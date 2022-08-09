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46 минут назад

Блогерша сделала тату у неумелого мастера и показала результат

Lenta.ru

Блогерша Лори Маккриди сделала татуировку у неумелого мастера и показала результат работы. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Блогерша сделала тату у неумелого мастера и показала результат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша с никнеймом lorimccready решила набить татуировку в виде цветка розы из тонких линий на среднем пальце руки. Сообщается, что предварительно девушка показала мастеру образец на фото, однако он не принял его во внимание.

В упомянутом видео Маккриди сравнила ожидаемый рисунок с тем, что получила в действительности. На размещенных кадрах видно, что тату выполнено непрофессионально: линии оказались слишком толстыми, из-за чего узор слился в абстрактное пятно и мало походил на цветок.

«Ошибка сделана. Не знаю, смеяться мне или плакать»,

— прокомментировала публикацию Маккриди.

Красота,
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