Идеальные скулы вместо пухлых щек: советы эксперта

Высокие, ярко-выраженные скулы всегда считались признаком молодости. И приятно, когда такие четкие акценты достались в подарок от природы. Но, бывает, что границы зоны размыты. К тому же, с каждым годом очертания меняются: с возрастом овал «плывет», ткани опускаются вниз и лицо приобретает более усталый вид. Можно ли вернуть ему молодые пропорции? Спросили у Вячеслава Иванова, врача-косметолога, дерматовенеролога клиники Infacial.

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Укол или аппарат?

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Первое, что приходит в голову, когда пациент задумывается о красивых скулах – это коррекция области филлерами. Или, говоря медицинским языком, – аугментация скуловой зоны. И врачи, которые практикуют контурную пластику скул, приведут массу положительных доводов в пользу этой методики. В любом случае, выбор всегда за пациентом. Но, как быть, если высокие четкие скулы нужны, а «подсаживаться» на иглу не хочется? Современная косметология предлагает более современный и естественный подход - заняться восстановлением контуров с помощью аппаратных методик. Уже доказано, что только улучшая свои собственные ткани, можно рассчитывать на длительный эффект и радоваться отражению в зеркале долгие годы.

Бьюти-возможности

Добиться омоложения как после качественного оперативного вмешательства, но при этом избежать наркоза и восстановительного периода, можно с помощью аппарата нового поколения Ultraformer. В основе действия – ультразвуковой лифтинг, самый физиологичный и безопасный для организма. В отличие от предшественников и других популярных методик, этот аппарат отличается глубиной воздействия. Возможно использование разных насадок от 1,5 до 4 мм, чтобы добиться выраженного лифтинг-эффекта. Оценить изменения можно уже сразу, приятный бонус в том, что эффект будет только усиливаться и сохранится минимум на 1,5-2 года.