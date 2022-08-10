Реальные отзывы: стоит ли покупать фотоэпилятор

Раньше процедура фотоэпиляции была доступна только в салонах красоты. Теперь же удалять волосы можно самостоятельно в домашних условиях. Стоит ли покупать фотоэпилятор? Изучили плюсы и минусы прибора, а также отзывы реальных покупателей.
Фотоэпилятор удаляет волосы бесконтактно - высокоимпульсным светом. Под его воздействием кровь в капиллярах, которая питает волосяные луковицы, сворачивается, фолликулы погибают, а волосы выпадают.
Плюсы фотоэпилятора:
Минусы:
Как пишут в отзывах, волосы действительно замедляют свой рост и начинают пропадать уже через несколько применений, но если прекратить регулярные процедуры, все вернется, как было:
"После трех применений волосы начали выпадать сами по себе. Единственное - я идеально подхожу по фонотипу в инструкции, очень светлая кожа и чёрные волосы. Процедура немного неприятная, но совершенно безболезненная. Читайте внимательно инструкцию";
"В молодом возрасте природа щедро наградила меня гормональным сбоем и обильной волосатостью на подбородке. Волосы росли щетиной , как у мужчины. Раздражение было от любого вида удаление волос .Ужас. После недельного применения, волосы истончились и практически все выпали. Естественно, чудес не бывает и если бросить эти процедуры, то через два месяца волосяной покров восстанавливается, но всё равно не с такой интенсивностью".
Кроме того, многое зависит от типа волос и зоны, где удаляются волосы. Из плюсов - отсутствие вросших волос:
"После первого применения волосы стали медленней расти и менее интенсивно, если сравнивать с обычным бритьем без последующего применения фотоэпилятора, хотя они все-таки не исчезли. Использовала раза 4. Сначала вообще не видела эффекта, но после последнего раза, спустя неделю где-то, обнаружила проплешины на ногах. Бикини и подмышки же, наоборот, остались неизменны. Хотя там как раз таки светлая кожа и темные волоски, но они и толще, чем на других участках. Может нужно больше процедур? Я как-то решила попробовать и на руках, там волосы самые светлые и тонкие, и, к моему удивлению, уже был виден результат после первого раза. Так что все-таки он работает. Делала все на 5 мощности и не было ни одного ожога. В некоторых местах больновато им, особенно, если пропустить бритвой пару волосков, но не больнее, чем обычным эпилятором. Присутствует паленый запах. Вспышки сопровождаются звуком. Вросших волос нет".
Одна из покупательниц посоветовала использовать фотоэпилятор только осенью, зимой и весной, так как он опасен для загорелой кожи:
"Как раз успела за зиму и весну сделать 12-13 процедур. Результат отличный, волос почти не осталось. «Почти», так как кое-где все равно растут. Осенью возобновлю сеансы для поддержания эффекта по 1 разу в месяц".
Также в отзывах пишут, что прибор легок в использовании:
"Когда выбирала модель переживала, что устройство будет чересчур сложное и я не смогу самостоятельно им пользоваться. Никаких проблем не возникло, все просто как дважды два. Работает тихо, сенсеры чувствительны к различному типу кожи".