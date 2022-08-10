Реальные отзывы: стоит ли покупать фотоэпилятор

"После первого применения волосы стали медленней расти и менее интенсивно, если сравнивать с обычным бритьем без последующего применения фотоэпилятора, хотя они все-таки не исчезли. Использовала раза 4. Сначала вообще не видела эффекта, но после последнего раза, спустя неделю где-то, обнаружила проплешины на ногах. Бикини и подмышки же, наоборот, остались неизменны. Хотя там как раз таки светлая кожа и темные волоски, но они и толще, чем на других участках. Может нужно больше процедур? Я как-то решила попробовать и на руках, там волосы самые светлые и тонкие, и, к моему удивлению, уже был виден результат после первого раза. Так что все-таки он работает. Делала все на 5 мощности и не было ни одного ожога. В некоторых местах больновато им, особенно, если пропустить бритвой пару волосков, но не больнее, чем обычным эпилятором. Присутствует паленый запах. Вспышки сопровождаются звуком. Вросших волос нет".