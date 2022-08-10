Почему на самом деле опасен фейслифтинг

Фейслифтинг появился в начале 20-го века и очень быстро стал чрезвычайно популярным средством омоложения. Востребованность хирургического вмешательства в борьбу со временем с годами только выросла, но теперь мы можем говорить не только о плюсах, но и рисках данной операции.

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Александр Вдовин, пластический хирург. Понятие фейслифтинг многогранное и включает большое количество методик по омоложению лица. Поэтому фейслифтинг — это не только хирургическое вмешательство (причем не одно, а несколько), но и аппаратная косметология (RF-лифтинг, фокусированный ультразвук), применение филеров на основе гиалуроновой кислоты и препаратов-стимуляторов коллагена, нитевого лифтинга.

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Аппаратная косметология

Популярный сегодня микроигольчатый RF-лифтинг является своего рода альтернативой хирургическому лечению, так как помогает добиться эффекта подтяжки тканей, уплотнения кожи и сокращения кожного лоскута — все это происходит без оперативного вмешательства.

Процедура RF-лифтинга показана с 18+, конечно, прибегать к ней начинают гораздо позже (с 35+), но обязательно по показаниям. В тандеме с инъекционной косметологией и аппаратное омоложение дает превосходные результаты. Как правило, сначала применяются аппаратные методики, и только потом они могут дополняться инъекционными процедурами, которые будут способствовать омоложению, добавляя, где это необходимо объем, разглаживая мелкие морщинки, создавая эффект лифтинга и улучшая текстуру кожи.

Фейслифтинг хирургическим путем

Что же касается фейслифтинга хирургическим путем, то, как уже было сказано выше, он включает, как правило, несколько операций. Например, эндоскопический лифтинг лба в сочетании с круговой блефаропластикой, что позволяет омолодить верхнюю треть лица. Отличие данной методики в том, что все вмешательства проводятся по показаниям пациента: соответственно коррекции подвергаются необходимые участки лица. У другого пациента показания могут отличаться — в омоложении нуждается средняя зона лица: поэтому хирург проводит височный лифтинг в тандеме с козелковой подтяжкой и блефаропластикой или SMAS. Также по показаниям проводится омоложение нижней трети лица: при необходимости проводится липосакция второго подбородка с последующей частичной или поной платизмопластикой.

В чем преимущества фейслифтинга?

По сравнению с круговой подтяжкой лица данный способ омоложения более безопасный, менее травмирующий, позволяет подходить индивидуально к каждому пациенту, предлагая ему самое необходимое, сохраняя естественность черт лица и уникальность пациента. Прибегая к фейслифтингу хирургическим путем, необходимо понимать, что подтяжка кожи избавляет от птоза и морщин, но не дает улучшения качества кожи поэтому вопрос об аппаратной косметологии том же самом микроигольчатом RF-лифтинге и инъекционных методиках остается открытым — вы всегда можете дополнить хирургический результат омоложением с помощью косметологии, что позволит продлить эффект от оперативных вмешательств на более длительный срок.

В каком возрасте лучше ложиться под нож?

К вопросу о возрасте, в котором можно прибегать к хирургическим вмешательствам. Здесь все зависит от состояния кожи и наличия показаний.