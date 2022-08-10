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1 час назад

Полная блогерша раскрыла простой способ казаться стройнее на фото

Lenta.ru

Полная блогерша Кристин Бьюзан раскрыла простой способ казаться стройнее на фото при позировании сидя. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Полная блогерша раскрыла простой способ казаться стройнее на фото
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам девушки, для достижения подобного эффекта следует перестать сутулиться. В свою очередь, после выполнения данного шага необходимо расположиться по диагонали на краю стула, вытянув дальнюю от камеры ногу и согнув ближнюю. При этом одна рука должна остаться на бедре, а вторую потребуется отвести в сторону и упереться ладонью в сиденье.

На размещенных кадрах юзерша предстала в бикини в красно-белую клетку и продемонстрировала действие указанного лайфхака. Так, на видео видно, что инфлюэнсерша действительно стала выглядеть выше и миниатюрнее.

В июле Бьюзан также назвала три главных ошибки девушек старше 25 лет при позировании для фото. По словам инфлюэнсерши, миллениалы (рожденные с 1981 по 1996 год) нередко используют при съемке несколько вышедших из моды приемов. Так, чтобы не выглядеть старомодно, им следует избегать кадров, сделанных с очень высоких ракурсов, на которых сильно искажаются пропорции тела. Кроме того, необходимо отказаться от выдвинутых вперед «утиных губ».

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