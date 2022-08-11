Косметолог назвала распространенные ошибки в уходе за кожей летом

Летом нужно наносить на кожу большое количество солнцезащитного крема, а после его использования правильно очищать кожу, но большинство людей этого не делает, рассказа косметолог, директор Института Красоты Анна Капитанова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила и другие распространенные ошибки по уходу за кожей лица летом.

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Период солнечной активности с мая по октябрь грозит проблемами с кожей — от пигментации до повышенной жирности и появления подкожных прыщей. Но избежать этих косметологических недочетов можно при правильном уходе за кожей, отметила Капитанова.

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Многие знают, что перед выходом из помещения на солнце нужно нанести крем с SPF-защитой, но мало кто делает это правильно, отметила косметолог. По ее словам, количество крема на лице и шее должно равняться минимум четырем миллилитрам. Высчитать их просто: это две полоски крема, нанесенные на средний и указательный пальцы.

Нельзя заменять солнцезащитный крем косметикой с SPF, предупредила Капитанова. По ее словам, любой ВВ-крем и тон с SPF не содержит достаточно защиты, потому что в составе есть огромное количество других компонентов. Обычно, указанная защита SPF 30/50 при нанесении тонкого слоя косметики на кожу еле достигает 5/10 в общей массе.

Одним из секретов сохранения красоты и здоровья кожи летом, о котором многие забывают, она назвала правильное очищение кожи.

Ретинол, витамин С, миндальная кислота отлично подходят для летнего использования после вечернего умывания и тонизирования, говорит косметолог. Но при этом, по ее наблюдениям, мало кто использует эти средства.

Многие женщины уверены, что солнцезащитный крем может быть заменой увлажняющего крема, но это не так, предупредила Капитанова. Крем с SPF также не является базой под макияж, подчеркнула она.

«SPF идет после увлажняющего крема и ложится под базу или тон. Если у вас проблемная кожа, выбирайте только гелевые увлажняющие средства без эффекта отбеливания, — посоветовала косметолог. — И вообще, все косметические и защитные средства нужно использовать строго по назначению».