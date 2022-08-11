Бьюти-блогер ужаснулась виду Ходченковой

39-летняя артистка в последнее время заставляет поклонников беспокоиться. Некоторые считают, что звезда стала выглядеть болезненно и в погоне за идеальной фигурой перегнула палку. В беседе с «Экспресс газетой» по этому поводу высказалась эксперт.
Виктория Юрина – блогер, бьюти-эксперт
Виктория Юрина полагает, что Светлана Ходченкова пересталась в погоде за стройностью. Бьюти-блогер изучила снимки и видео знаменитости в соцсетях и пришла к неутешительному выводу.
«На некоторых фото видно, что у нее торчат кости. Думаю, что желание сбросить вес у актрисы укоренилось давно, когда для нее это было проблемой. В фильме »Благословите женщину« она была пышкой. Видимо, у Светланы Ходченковой были комплексы по поводу лишнего веса», - заявила эксперт.
Она уверена, что для истинных поклонников важен талант артистки, а не сантиметры талии.
"Считаю, что именно этим она должна гордиться и принимать себя такой, какая есть. Светлана стала заниматься на пилоне и показывает результаты тренировок в своем микроблоге. Молодец, она многого добилась! Но, мне кажется, что если она будет худеть дальше, то от нее ничего не останется", - резюмировала бьюти-блогер.
Напомним, ранее о внешнем виде звезды высказалась диетолог Римма Моисеенко. Она отметила, что в случае актрисы речь может идти об анорексии.
«Между анорексией и низким уровнем веса — очень тонкая грань. Степень изменения обменных процессов такова, что идет глубочайшее нарушение. Это та патология, которую нужно лечить комплексно: у психотерапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога», — сообщила специалист.