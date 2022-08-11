Бьюти-блогер ужаснулась виду Ходченковой

"Считаю, что именно этим она должна гордиться и принимать себя такой, какая есть. Светлана стала заниматься на пилоне и показывает результаты тренировок в своем микроблоге. Молодец, она многого добилась! Но, мне кажется, что если она будет худеть дальше, то от нее ничего не останется", - резюмировала бьюти-блогер.