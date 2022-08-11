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1 час назад

В соцсетях высмеяли макияж Милли Бобби Браун на новой обложке Allure

Газета.Ru

Актриса и модель Милли Бобби Браун стала лицом нового выпуска журнала Allure. Снимками, сделанными для глянца, издание поделилось в социальных сетях.

В соцсетях высмеяли макияж Милли Бобби Браун
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Однако образ 18-летней Милли Бобби Браун не оценили поклонники. В комментариях они предложили поставить снимки на обложку Elle Girl или Vogue Teen. По их словам, выбранная концепция съемки не подходит такому авторитетному изданию, как Allure.

Они также отметили, что макияж скрыл природную красоту актрисы: «Что за страх, у меня появилась неприязнь к этим пластиковым конфетам», «Милли может стать моделью для более эффектных съемок», «Стилист неудачно выбрал образ», «Она же уже не ребенок, зачем портить красоту».

Звезда сериала «Очень странные дела» не в первый раз становится главной героиней номера глянцевого издания. В новой съемке актрисе сделали ребяческий макияж с приклеенными конфетами и перьями. На фотографиях она позирует в ярких образах и вызывающим макияжем с зелеными стрелками.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун сыграет в «Электрическом государстве».

Красота,Бобби Браун,
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