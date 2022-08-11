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1 час назад

Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с мужем

Lenta.ru

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с супругом, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Об этом сообщает Page Six.

Ратаковски сменила имидж после расставания с мужем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Журналисты обратили внимание на фотографию в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 31-летней манекенщицы, на которой она запечатлена в черном мини-платье с новой прической. Отмечается, что ранее героиня материала предпочитала носить волосы чуть ниже плеч, однако в настоящее время нарастила длинные пряди до пояса.

В июле Эмили Ратаковски отреагировала на распространившиеся в Twitter слухи о разводе с мужем из-за его постоянных измен. Знаменитость поставила лайки постам пользователей, которые выражали ей сочувствие и поддержку на фоне поведения мужа. «Да, он ей изменял. Он делал это систематически. Это мерзко, он кобель», — подтвердили анонимные источники Page Six. Официальных заявлений о расторжении брака пара пока не делала.

В феврале 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. 8 марта 2021 года у них родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард.

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