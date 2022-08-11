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29 минут назад

Как Лопес удается в 50 выглядеть на 35 лет

Мира Маркина

Джей Ло точно знает секрет вечной молодости: даже годами живя в турборежиме (тренировки, репетиции, концерты, съемки, перелеты, тренировки — и так по кругу), она остается в идеальной форме, выглядит свежо и молодо. Как ей это удается, рассказываем в материале «Рамблера» (думаем, что этих правил сможет придерживаться каждая).

Как Лопес удается в 50 выглядеть на 35 лет
Фото: Legion-mediaLegion-media

Секрет молодости и стройности Дженнифер Лопес заключается в 5 «S». С английского эти S расшифровываются как сон, питательные добавки (витамины), солнцезащитный крем, серум и sano — сокращение от «vivir sano» (вести здоровый образ жизни). И в этой фразе как раз скрывается ключик молодости Джей Ло, которая в 53 выглядит ну максимум на 35 лет. Звезда не ест обработанную химией пищу, предпочитая только органические продукты. Любимое блюдо певицы — брокколи, перец и цуккини с легким овощным соусом. При этом она не брезгует курицей и даже свининой, признаваясь, что любит плотно поужинать. А еще Лопес принципиально не пьет кофе: разве, что изредка может себе заказать декаф (кофе, в составе которого почти нет кофеина).

Помимо регулярных прогулок на свежем воздухе и активностей с детьми, Лопес вкалывает в зале под пристальным надзором личных тренеров. Виды спорта Дженнифер периодически меняет и всегда придерживается одного принципа: не задерживаться на одной активности слишком долго — так, она не устает от однообразных тренировок и получает удовольствие от спорта.

Красота,Дженнифер Лопес,
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