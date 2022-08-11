Дерматолог назвала опасные причины темных кругов под глазами

Чаще всего темные круги под глазами — это эстетическая проблема, связанная с анатомическими особенностями лица, и их наличие не зависит от пола и возраста. Однако в некоторых случаях они могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем, объяснила дерматолог Екатерина Анчикова. В беседе с News.ru она назвала опасные причины внезапного появления синяков под глазами, включая сильное похудение и заражение паразитами.

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По словам специалистки, темные круги под глазами могут быть следствием нарушения кровообращения или расширенных сосудов. Также они могут появиться, если человек резко похудел и без того небольшая жировая прослойка в периорбитальной области уменьшилась еще сильнее, из-за чего стали просвечивать сосуды.

Кроме того, Анчикова предупредила, что синева может появиться из-за хронического недосыпа и сильного стресса, паразитарных инфекций, заболеваний внутренних органов или интоксикации организма. Привести к ним также могут курение и злоупотребление алкоголем, уточнила она.

В заключение дерматолог посоветовала обратиться к терапевту и получить направление на анализы и УЗИ брюшной полости, если человек неожиданно заметил синяки под глазами, которых раньше не было. «Проанализируйте ваш образ жизни и примите меры, если выявите данные факторы, негативно влияющие на вашу красоту и здоровье», — добавила она.