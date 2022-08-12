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1 час назад

Офисная сотрудница с ожирением стала бикини-моделью и прославилась

Lenta.ru

Жительница Великобритании Адель Хобкинсон, страдающая клиническим ожирением, стала бикини-моделью и прославилась в сети. Ее история заинтересовала журналистов The Sun.

Девушка с ожирением стала бикини-моделью и прославилась
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, 40-летняя офисная сотрудница, занимаюшая должность менеджера по работе с клиентами, начала рассказывать о себе в интернете и публиковать фото в откровенных образах. Женщина призналась, что поначалу получала много оскорблений в свой адрес: ее называли китом-белухой и толстухой. Через некоторое время она обрела десятки тысяч подписчиков, которые восхищаются ей и делают комплименты ее смелости.

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«Я горжусь своими формами и с удовольствием показываю их. Да, я получаю много негативных комментариев, но комплиментов — еще больше. Женщины называют меня своей ролевой моделью. Более того, я получаю предложения выйти замуж от мужчин со всего мира», — рассказала британка.

Активистка бодипозитива сообщила, что страдала от лишнего веса с 12 лет, так как с детства ела много сладкого, в частности, шоколада. Кроме того, она пожаловалась на низкую самооценку, которую обрела на фоне издевательств со стороны сверстников.

«Я перепробовала все: от похудения на капустном супе до диеты на продуктах красного или зеленого цвета. Вес не снижался, зато снижалась моя уверенность в себе», — отметила Хобкинсон.

Модель утверждает, что в борьбе с комплексами ей помог муж, который делал ей комплименты и говорил, что любит ее такой, какая она есть.

«Благодаря моему телу на свет появились три прекрасных ребенка. Мне не нужно обладать нулевым размером или быть звездой телешоу, чтобы понимать, что я великолепна», — заявила она.

Ранее в августе британка Монифа Маккуин рассказала, что сделала 30 пластических операций из-за пережитых в школе издевательств со стороны сверстников. 26-летняя модель призналась, что росла в семье верующих мусульман и по этой причине ей было трудно решиться на трансформацию. Британка увеличила грудь и сделала бразильскую подтяжку ягодиц. Также она перенесла пересадку волос ради уменьшения лба и коррекцию лица посредством введения филлеров.

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