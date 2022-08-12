Реальный отзыв: кому подойдет светодиодная LED маска

Домашние бьюти гаджеты, которые заменяют салонный уход, продолжают набирать популярность среди женщин. Они обещают быстрый результат, а также ими удобно пользоваться, так как не нужно записываться куда-то, ехать и тратить лишние деньги. Однако непонятно, действительно ли эти вещи могут заменить профессионального косметолога. “Рамблер” публикует реальные отзывы покупателей об LED масках для лица.

Что обещает производитель

Видео дня

Светодиодная маска представляет собой маску на все лицо из пластика, в которую встроены специальные приспособления, влияющие на кожу лица. Производитель говорит, что с ее помощью можно делать процедуры “фотопорации, фототерапии и миостимуляции”.

Отмечается, что с помощью света от LED-маски, полезные компоненты глубже проникают в кожу и способствуют ее восстановлению. Подобные маски подойдут тем, кто хочет восстановить поврежденную кожу, улучшить цвет лица, уменьшить дряблость и провисание в нижней трети.

Существуют разные маски для кожи разных возрастов. Всего в них по три цвета. Красный способствует омоложению лица, стимулирует выработку коллагена и сокращает морщины. Желтый выравнивает тон кожи и устраняет раздражения. Синий снижает чувствительность кожи и успокаивает ее.

К маске производитель рекомендует покупать специальные сыворотки, которые нужно наносить до и после сеанса терапии. Однако также производитель заявляет, что использование маски позволит уже имеющимся косметическим средствам лучше работать.

Что говорят покупатели

Большинство женщин при постоянном использовании маски не увидели эффекта. Несмотря на то, что они использовали сыворотки от производителя. Однако негативного влияния маски они тоже не заметили.

“Не увидела никаких плюсов от маски. По мне - обычный коммерческий ход. Вкручены обычные лампочки, как гирлянды новогодние”, “Пока вау-эффекта не заметила, но хуже не стало однозначно! Использую на сыворотку красный и синий, в сумме 20 минут получается” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Однако покупатели отметили, что на молодой коже эффекта может и не быть. Некоторые покупательницы возраста более 40 лет отмечают, что кожа стала более упругой и гладкой. Они также отметили, что для видимого эффекта нужно пользоваться маской на регулярной основе более двух месяцев, но не у всех есть время и силы на проведение самостоятельной процедуры.

“Не верила изначально, что поможет, но решила попробовать, использовала с сывороткой гиалуроновой кислоты, и эта маска о, чудо справилась с проблемами кожи и даже цвет лица стал лучше”, “Результат в виде ровного цвета лица и более плотной упругой кожи появился уже на третьей неделе использования”