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1 час назад

Фитнес-тренер объяснила, как питаться перед тренировками

Ferra.ru

Фитнес-тренер Юлия Гуляева рассказала, как правильно питаться перед тренировками.

Фитнес-тренер объяснила, как питаться перед тренировками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт отметила, что есть нужно за полтора-два часа до начала тренировки, в противном случае во время физических нагрузок могут появиться тяжесть и другие неприятные ощущения.

Если поесть перед тренировкой не получается, лучше тренироваться натощак. Если же натощак тоже неприемлемо, можно за 15 минут до тренировки съесть банан или другие продукты, относящиеся к спортивному питанию. Эти моменты нужно учитывать, чтобы во время занятий не упала глюкоза — тренироваться с ощущением голода нельзя.

«Пища должна успеть покинуть желудок и не создавать в нём тяжесть и ощущение дискомфорта. Во время тренировки кровоток перераспределяется от внутренних органов, в частности от желудка, к мышцам, поэтому, если пища не успеет перевариться, могут возникнуть неприятные ощущения»,

— предупредила Юлия Гуляева.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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