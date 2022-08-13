Реальные отзывы: стоит ли покупать нефритовый массажер

Нефритовый массажер для лица - популярное косметическое средство последние пару лет, хотя его использовали богатые женщины еще несколько веков назад в Китае. Зачем он нужен и стоит ли его покупать? Изучили преимущества нефритовых роликов и реальные отзывы покупателей.

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Зачем нужен нефритовый массажер?

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Нефритовый роллер выталкивает жидкость из тканей под кожу и в лимфатические узы, если правильно его использовать. Как пишут производители, он активирует лимфатическую систему, убирает отечность, тонизирует и охлаждает кожу, уменьшает припухлости под глазами, помогает в борьбе с розацеа и сухостью. Благодаря массажу улучшается циркуляция крови, и лицо приобретает более здоровый и свежий вид. Через несколько недель использования можно заметить, что кожа стала более эластичная, а косметические средства, увлажняющие сыворотки и крема, лучше впитываются.

Стоимость нефритовых массажеров начинается от 250 рублей. Однако часто производители пропитывают камни полимером, чтобы избавиться от неровностей на нем и тем самым снизить цену. Это может негативно сказаться на коже, поэтому лучше приобретать нефритовый массажер в проверенных магазинах. Также бывают ролики из кварца или агата. Их тоже можно использовать для домашних косметических процедур.

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Отзывы покупателей

По словам большинства покупательниц, нефритовый массажер эффективно борется с морщинами при регулярном использовании:

"Эффект от массажера есть, при постоянном использовании помогает сделать кожу эластичнее, уходят мелкие морщинки";

"Поверьте, я раньше скептически относилась к чудодейственным свойствам нефрита, но на деле все оказалось довольно правдоподобно. Массажер действительно отлично разглаживает морщины и придает дополнительную эластичность коже. Вдобавок, это очень приятная процедура. Даже ручку массажера, изготовленную из этого минерала, очень приятно держать в руке".

Кроме того, благодаря массажу в отзывах к роллеру отмечают, что кожа становится более подтянутой:

"Кожа стала более подтянутой и появился такой здоровый блеск или глянец. Выровнялся тургор. Особенно на щеках".

Одна из покупательниц приобрела ненастоящий нефрит, хотя производитель указывал обратное. Вот, как девушка распознала подделку:

После получения массажёра провела несколько тестов на проверку натуральности материала. И вот что получилось:

1. Я без труда и излишних усилий, просто слегка постучав по сему "нефриту" ножом, нанесла насечки. Настоящий же нефрит не царапается ножом, так как твёрдость нефрита выше твёрдости металла. Кто-то пишет, что тест иголкой более показателен, поэтому я ещё и поцарапала его иголкой без особых усилий. След остался. А на натуральном нефрите не должно!

2. Сколы совсем небольшие, но они есть. А нефрит не раскалывается и не разбивается. Тоже весьма подозрительно.

3. Материал этого массажёра не имеет отполированного блеска и поверхность как будто чуть неровная, пористая что ли, как отлитая с пластиком. У натурального камня структура должна быть гладкой.